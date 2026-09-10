Перестала работать через 30 секунд: Dyson признала проблему с зубной щеткой за $500 — вода может попасть в батарейный отсек

Первые владельцы электрической зубной щетки Dyson CameraJet столкнулись с неожиданной неисправностью: вода попадала в батарейный отсек устройства.

Один из пользователей Reddit сообщил, что щетка перестала работать менее чем через 30 секунд после включения, а внутри корпуса обнаружилась вода. Другой владелец из Великобритании рассказал о похожей ситуации со скоплением жидкости в батарейном отсеке.

Представленная несколько дней назад CameraJet стоимостью 500 долларов стала первой электрической зубной щеткой Dyson со встроенной камерой в насадке. Она передает изображение полости рта на смартфон по Wi-Fi, а алгоритмы искусственного интеллекта анализируют промежутки между зубами и помогают направлять туда струю ополаскивателя. Производитель позиционирует систему как дополнительную возможность ухода, частично напоминающую использование зубной нити.

После появления жалоб издание The Verge обратилось за комментарием к Dyson. Старший менеджер по коммуникациям подразделения бытовой техники Кейтлин Коулман подтвердила, что компания выявила проблему с компонентами у «небольшого количества ранних партий» CameraJet.