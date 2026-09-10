У этого компьютерного корпуса есть отдельные отсеки для видеокарты, БП и системной платы. Phanteks выпустила на рынок модель EX5

Компания Phanteks выпустила компьютерный корпус EX5, который больше похож на открытый стенд, но при этом все компоненты тут всё же закрыты кожухами. В итоге получается довольно необычный продукт.

Фактически это соединение четырёх отсеков: для блока питания, видеокарты, системной платы и плюс основной модуль, где в том числе установлены вентиляторы.

Сама Phanteks утверждает, что отдельные секции обеспечивают прямой приток свежего воздуха к отдельным компонентам. Предустановленный 120-мм вентилятор за материнской платой обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг VRM, памяти и накопителей.

В отсек для видеокарты поместится адаптер длиной до 358 мм, а толщина может достигать 93 мм.

На выбор есть три версии нового корпуса по цене от 110 до 230 долларов. Младшая версия представляет собой просто корпус, у средней в комплекте уже установлена жидкостная СО Glacier One 360S25-SE AIO, а топовая предлагает ещё и 6-дюймовый экран.