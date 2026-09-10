У этого компьютерного корпуса есть отдельные отсеки для видеокарты, БП и системной платы. Phanteks выпустила на рынок модель EX5
От 110 долларов
Компания Phanteks выпустила компьютерный корпус EX5, который больше похож на открытый стенд, но при этом все компоненты тут всё же закрыты кожухами. В итоге получается довольно необычный продукт.
Фактически это соединение четырёх отсеков: для блока питания, видеокарты, системной платы и плюс основной модуль, где в том числе установлены вентиляторы.
Сама Phanteks утверждает, что отдельные секции обеспечивают прямой приток свежего воздуха к отдельным компонентам. Предустановленный 120-мм вентилятор за материнской платой обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг VRM, памяти и накопителей.
В отсек для видеокарты поместится адаптер длиной до 358 мм, а толщина может достигать 93 мм.
На выбор есть три версии нового корпуса по цене от 110 до 230 долларов. Младшая версия представляет собой просто корпус, у средней в комплекте уже установлена жидкостная СО Glacier One 360S25-SE AIO, а топовая предлагает ещё и 6-дюймовый экран.
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