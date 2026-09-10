Современную замену устаревшим Ан-24 и Ан-26 оценили в Индии: Россия поставит индийским авиакомпаниям 85 российских Ил-114-300

Россия также может локализовать производство Ил-114-300 в Индии

Объединенная авиастроительная корпорация договорилась с двумя индийскими авиакомпаниями о потенциальной поставке в общей сложности 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Документы подписаны на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия». Первые твердые контракты ОАК рассчитывает заключить до конца текущего года.

Самая крупная договоренность достигнута с авиакомпанией Pinnacle Air — стороны подписали соглашение о намерениях, предусматривающее поставку 50 Ил-114-300. Еще 35 самолетов могут получить в Sleek Aviation. С этой компанией заключен меморандум о взаимопонимании, который также предполагает создание учебного центра с полнопилотажным тренажером.

В перспективе сотрудничество может выйти за рамки простой поставки готовых самолетов. Глава ОАК Вадим Бадеха заявил о готовности развивать в Индии обслуживание Ил-114-300, обучение персонала и в дальнейшем рассмотреть локализацию производства самолета.

ОАК рассчитывает, что Ил-114-300 будет востребован на местных авиалиниях Индии и сможет участвовать в развитии национальной программы UDAN, направленной на повышение доступности региональных перелетов и расширение сети аэропортов. Помимо перевозки пассажиров, самолет предлагается использовать для транспортировки грузов и почты, а также медицинских и поисково-спасательных задач.

Ил-114-300 представляет собой российский региональный турбовинтовой самолет, предназначенный прежде всего для местных воздушных линий. В ОАК и Ростехе подчеркивают, что машина оснащается российскими системами и двигателями ТВ7-117СТ-01.

Нынешним договоренностям предшествовала презентация Ил-114-300 в Индии на выставке Wings of India. По словам руководства ОАК, после нее компания зафиксировала интерес со стороны местных перевозчиков, который теперь оформлен документально.

Если предварительные договоренности будут преобразованы в твердые контракты в полном объеме, индийские перевозчики должны будут получить 85 Ил-114-300, а Индия может стать одним из ключевых зарубежных рынков для нового российского регионального самолета.