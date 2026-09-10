Не просто смартфон: iPhone Duo может заменить настольные часы, будильник, календарь и колонку

Первый складной смартфон Apple получил специальный режим для работы на столе, позволяющий одновременно выводить разные данные на две части внутреннего дисплея

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Apple во время презентации iPhone Duo показала необычные сценарии использования складного смартфона в полуоткрытом состоянии.

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Источник изображения: ithome // Apple

Устройство можно поставить на стол и смотреть видео на внешнем экране либо вывести ролик на одной половине внутреннего дисплея, оставив на второй элементы управления. 

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Источник изображения: ithome // Apple

В полуоткрытом режиме ожидания iPhone Duo способен отображать календарь, погоду, будильник и другую информацию. При этом две половины внутреннего дисплея могут одновременно показывать разный контент. Благодаря этому складной аппарат в зависимости от положения превращается то в экран для просмотра видео, то в настольные часы, будильник, информационную панель или умную колонку.

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Источник изображения: ithome // Apple

Apple также предусмотрела адаптацию экранной клавиатуры под угол складывания корпуса. 

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Источник изображения: ithome // Apple

Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали, что на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка, хотя Apple уходит от ответа на этот вопрос. Зато в Сети хвалят красивую анимацию экранов.

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