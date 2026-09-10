Не просто смартфон: iPhone Duo может заменить настольные часы, будильник, календарь и колонку

Первый складной смартфон Apple получил специальный режим для работы на столе, позволяющий одновременно выводить разные данные на две части внутреннего дисплея

Apple во время презентации iPhone Duo показала необычные сценарии использования складного смартфона в полуоткрытом состоянии.

Устройство можно поставить на стол и смотреть видео на внешнем экране либо вывести ролик на одной половине внутреннего дисплея, оставив на второй элементы управления.

В полуоткрытом режиме ожидания iPhone Duo способен отображать календарь, погоду, будильник и другую информацию. При этом две половины внутреннего дисплея могут одновременно показывать разный контент. Благодаря этому складной аппарат в зависимости от положения превращается то в экран для просмотра видео, то в настольные часы, будильник, информационную панель или умную колонку.

Apple также предусмотрела адаптацию экранной клавиатуры под угол складывания корпуса.

Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали, что на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка, хотя Apple уходит от ответа на этот вопрос. Зато в Сети хвалят красивую анимацию экранов.

Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.