Apple уходит от ответа на прямой вопрос «Есть ли складка на внутреннем дисплее iPhone Duo?», но ответ уже известен

В заявлении Apple говорится, что дисплей «удивительно плоский и гладкий»

В преддверии запуска складного iPhone Duo ходили слухи, что Apple сосредоточилась на устранении складки на внутреннем экране.

На странице продукта iPhone Duo один из часто задаваемых вопросов Apple касается складки: «Есть ли складка на внутреннем дисплее iPhone Duo в месте сгиба?».

В ответе Apple говорится, что дисплей «удивительно плоский и гладкий», но ничего не говорится об отсутствии складок, и фактически компания уклоняется от ответа на заданный вопрос.

iPhone Duo отличается удивительно плоским и гладким внутренним дисплеем с уникальной нанотекстурной отделкой, которая уменьшает блики и отражения, обеспечивая непрерывное изображение. Оптически прозрачные клеевые соединения позволяют слоям дисплея плавно скользить при складывании экрана, минимизируя напряжение и образование складок. Apple

В пресс-релизе, посвященном этому устройству, Apple заявляет, что нанотекстурированный дисплей Duo призван минимизировать видимость складки.

Источник изображения: macrumors // Apple

Высококачественное нанотекстурное покрытие уменьшает блики и отражения, создавая матовую поверхность, которая минимизирует видимость складок и приятна на ощупь. Apple

В пресс-релизе и на сайте Apple нигде не указано количество циклов складывания, но компания заявляет, что шарнир обеспечивает «плавное, сбалансированное сопротивление для длительной надежности». Apple также утверждает, что шарнир состоит более чем из 100 компонентов, в то время как iPhone Duo имеет ребра жесткости и титановую панель под дисплеем.

Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали, что на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка. Зато в Сети хвалят красивую анимацию экранов.

Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.