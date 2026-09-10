Магнитный экран? В фотокомплект Vivo X500 Pro Max добавили необычный аксессуар и два объектива

Vivo показала видео распаковки X500 Pro Max, одновременно объявив популярного китайского музыканта и актера Джея Чоу новым амбассадором бренда в сфере мобильной фотографии.

Для флагмана подготовили специальный набор аксессуаров для мобильной фотографии. В него входят два телеконвертера, специальный чехол и профессиональная рукоятка, превращающая смартфон в более удобный инструмент для съемки.

Смартфон получил знакомый по предыдущей модели дизайн с крупным круглым блоком камер. В центре модуля разместился заметный синий логотип Zeiss.

Кроме того, в комплекте будет и дополнительный экран, который крепится магнитным способом на заднюю панель, добавляя удобный видоискатель для съёмки селфи на основную камеру.

Источник изображения: ithome // Vivo

Ранее Vivo впервые официально показала дизайн всей серии X500, представив сразу три модели. Живые фото новинки мы публиковали сегодня утром.

Официальная презентация серии X500 состоится в Китае 21 сентября. Вместе со смартфонами компания представит умные часы Vivo Watch 6 и беспроводные наушники Vivo Buds Clip.