Магнитный экран? В фотокомплект Vivo X500 Pro Max добавили необычный аксессуар и два объектива
Второй экран служит видоискателем
Vivo показала видео распаковки X500 Pro Max, одновременно объявив популярного китайского музыканта и актера Джея Чоу новым амбассадором бренда в сфере мобильной фотографии.
Для флагмана подготовили специальный набор аксессуаров для мобильной фотографии. В него входят два телеконвертера, специальный чехол и профессиональная рукоятка, превращающая смартфон в более удобный инструмент для съемки.
Смартфон получил знакомый по предыдущей модели дизайн с крупным круглым блоком камер. В центре модуля разместился заметный синий логотип Zeiss.
Кроме того, в комплекте будет и дополнительный экран, который крепится магнитным способом на заднюю панель, добавляя удобный видоискатель для съёмки селфи на основную камеру.
Ранее Vivo впервые официально показала дизайн всей серии X500, представив сразу три модели. Живые фото новинки мы публиковали сегодня утром.
Официальная презентация серии X500 состоится в Китае 21 сентября. Вместе со смартфонами компания представит умные часы Vivo Watch 6 и беспроводные наушники Vivo Buds Clip.
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