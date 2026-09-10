«Космическая станция» Anker с поддержкой мониторов 2K/240 Гц, 80-ваттной зарядкой и встроенным экраном вышла в Китае

Док-станция Anker Space Station High Refresh Rate Desktop Dock поступила в продажу в Китае по цене 599 юаней или 90 долларов.

Главное преимущество новинки — поддержка высоких частот обновления: при подключении одного монитора она выводит изображение до 4K при 144 Гц или 2K при 240 Гц. При работе сразу с двумя дисплеями доступны режимы до 4K 60 Гц или 2K 240 Гц.

Отдельного внимания заслуживает встроенный экран, который в реальном времени показывает разрешение, частоту обновления, состояние интерфейсов и скорость зарядки. Настройки можно менять через фирменное приложение или веб-интерфейс. По набору портов устройство соответствует формату 10-в-1: HDMI 2.1 и DP 1.4, два кардридера SD/TF 3.0, USB-C PD 100 Вт, USB-C 10 Гбит/с, три USB-A и Ethernet 1 Гбит/с.

Для питания док-станции требуется зарядное устройство PD на 100 Вт. Сама она потребляет около 20 Вт, а на подключенный компьютер способна передавать до 80 Вт.