144 Гц, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra получил батарею 7100 мА•ч в корпусе толщиной всего 7,62 мм

Новый смартфон от Nubia и ZTE, созданный при участии ByteDance, представят 16 сентября

Nubia официально раскрыла одну из главных особенностей NaviX Ultra — смартфон получит аккумулятор емкостью 7100 мА•ч при толщине корпуса всего 7,62 мм.

Презентация новинки запланирована на 16 сентября, а сам смартфон разрабатывался при участии ZTE и ByteDance и должен стать первым устройством с мобильным помощником Doubao.

За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5, а объем оперативной памяти достигнет 16 ГБ. При этом NaviX Ultra станет первым серийным смартфоном с LPDDR5X от Changxin Memory со скоростью 10 667 Мбит/с. По заявлению производителя, это важный шаг для китайской мобильной DRAM: новая память примерно на 25% быстрее LPDDR5X-8533 и при этом потребляет на 30% меньше энергии по сравнению с LPDDR5.

Президент подразделения смартфонов ZTE и Nubia Ни Фэй уже сообщил, что вся серия Nubia NaviX Ultra будет выпускаться минимум с 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон также получит 6,78-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц и четыре 50-мегапиксельные камеры.