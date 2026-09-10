На лунной базе хотят выращивать помидоры, пшеницу и сладкий перец

На будущих космических объектах, включая лунную базу, планируют выращивать четыре вида культур: пшеницу, сладкий перец, помидоры и различные зеленые растения. Об этом сообщила ученый секретарь Института медико-биологических проблем РАН, доктор биологических наук Маргарита Левинских. По ее словам, растения для таких условий должны не только хорошо переносить космическую среду, но и соответствовать определенным физическим параметрам, например иметь определенные размеры.

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В рамках проекта «В космос со своим помидором» российские и белорусские школьники вместе с ИМБП РАН исследовали семена сортов «Пиннокио», «Грошик», «Донецкий» и «Бычье сердце», отправленные на борту биоспутника «Бион-М» №2 в августе–сентябре 2025 года. После возвращения семена проращивали вместе с контрольными земными образцами, изучая влияние невесомости, экстремальных температур и космической радиации.

Побывавшие в космосе помидоры сохранили свои основные биохимические характеристики, однако ученые обнаружили изменения на молекулярном уровне. Левинских не исключает, что в дальнейшем у части семян могут возникнуть изменения генетического аппарата.