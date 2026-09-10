Компактный смартфон с QWERTY-клавиатурой и 4-дюймовым экраном Unihertz Titan 2 Elite поступил в продажу в Китае

Смартфон Unihertz Titan 2 Elite с QWERTY-клавиатурой и поддержкой 5G теперь доступен в Китае по цене 3599 юаней.

Источник изображения: ithome // Unihertz

Этот телефон — улучшенная версия серии Titan 2, отличающаяся компактным корпусом и полнофункциональной клавиатурой. Он оснащен физической полноразмерной клавиатурой, весит всего 163 грамма и имеет габариты 117,8 х 75 х 10,4 мм.

Источник изображения: ithome // Unihertz

Телефон доступен в черном и оранжевом цветах, а корпус изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом литья под давлением.

Источник изображения: ithome // Unihertz

Что касается экрана, телефон оснащен 4,03-дюймовым почти квадратным AMOLED-экраном с разрешением 1080 х 1200 пикселей, пиковой яркостью 1600 нит, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-диммированием 2160 Гц и плотностью пикселей 401 PPI.

Источник изображения: ithome // Unihertz

Телефон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7400 , 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 3.1 и поддерживает расширение памяти с помощью карт microSD до 2 ТБ.

Физическая клавиатура поддерживает множество сочетаний клавиш: она позволяет проводить пальцем по поверхности клавиатуры для просмотра текста, переключаться в режим мыши, используя клавиатуру в качестве тачпада, выделять слова с помощью жеста «вверх» для повышения эффективности набора текста, а также поддерживает емкостное сенсорное управление для перемещения курсора, что позволяет точно редактировать текст.