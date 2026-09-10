Стиральная машина Midea потребила 411 МБ данных за 19 часов работы в Китае при норме 100-200 КБ за один цикл стирки

Недавно один пользователь из Китая сообщил, что его умная стиральная машина Midea ежедневно потребляет большой объём данных. После подключения к Wi-Fi всего за 19 часов и 40 минут было израсходовано более 400 МБ, что вызвало бурные дискуссии среди пользователей сети.

Многие предположили, что потребление данных связано с автоматическими обновлениями программного обеспечения устройства, в то время как другие опасались, что умные бытовые приборы собирают личные данные в фоновом режиме, что быстро привело к спорам.

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В ответ на это подразделение стиральных машин Midea сегодня опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы очень серьезно относимся к обсуждению вопроса передачи данных в интеллектуальных стиральных машинах Midea и провели всестороннюю техническую проверку: объем передаваемых данных за цикл стирки составляет всего 100-200 КБ, используется исключительно для основных функций, таких как интеллектуальное управление, и не собирает и не загружает никакую личную информацию пользователя. Весь процесс зашифрован и соответствует национальным нормам. Мы заблаговременно связались с пользователем, сообщившим о проблеме, чтобы организовать выездное расследование. Midea всегда ставит во главу угла конфиденциальность пользователей и безопасность данных и приветствует контроль со стороны всех слоев общества».