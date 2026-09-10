Он выдерживает прокол и сжатие нагрузкой до 2 тонн, его можно брать в самолёт. Представлен крошечный аккумулятор Ugreen P5

Ugreen представила в Китае внешний аккумулятор P5 со встроенным кабелем USB-C. Новинка получила емкость 10 000 мА•ч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт.

P5 вошел в первую партию продукции Ugreen, соответствующей новым национальным стандартам Китая 2026 года, и прошел обязательную сертификацию 3C, благодаря чему его разрешено перевозить в самолетах и скоростных поездах.

За безопасностью следит система BMS с постоянным контролем состояния аккумуляторных элементов. Через приложение Ugreen Smart Connect или компьютерную систему Ugreen BMS можно отслеживать температуру, напряжение, ток и количество циклов зарядки и разрядки.

Используются элементы EVE Energy, а сама батарея выдерживает серию жестких испытаний: прокол, сжатие нагрузкой около 2 тонн и нагрев до 140 °C в течение часа без возгорания или взрыва. Двойная система NTC выполняет до 720 000 температурных проверок в час.

P5 поддерживает входную мощность до 20 Вт и полностью заряжается примерно за 3,1 часа. Одновременно можно подключить до трех устройств, а цифровой дисплей показывает оставшийся заряд. Корпус выполнен из огнестойких материалов класса V0, а масса составляет около 203,4 г — на 25% меньше, чем у предыдущей модели. Производитель также предусмотрел теплоизоляцию и заявляет о снижении рабочей температуры на 2 °C относительно требований нового стандарта.

Цена составила 119 юаней, продажи стартуют 16 сентября.