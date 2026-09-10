Топовая камера Lofic и новый Snapdragon, который перешагнёт порог 5 ГГц. Флагман Xiaomi протестировали до анонса

Предзаказы уже начали принимать в Китае

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Новый смартфон Xiaomi засветился в Geekbench 7. Смартфон получил однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с модельным номером SM8975 и восемью ядрами. Их частоты составляют 3,74 ГГц для трех ядер, 4,03 ГГц еще для трех и впечатляющие 5,11 ГГц для двух наиболее производительных. За графику отвечает Adreno 850.

В процессорном тесте Geekbench 7 устройство набрало 3582 балла в одноядерном режиме и 12 247 баллов в многоядерном. В базе также указано 11 ГБ доступной оперативной памяти, что соответствует версии с 12 ГБ ОЗУ.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Смартфон работает на Android 17 с оболочкой HyperOS 4. В графических испытаниях результат составил 26 210 баллов в OpenCL и 29 934 балла в Vulkan.

Предположительно, речь идёт о смартфоне Xiaomi 18 Pro Max, который должен быть представлен в сентябре. В офлайн-магазинах компании стартовал прием предварительных заказов. По утечкам, Xiaomi 18 Pro Max получит 200-мегапиксельную основную камеру с крупным сенсором и технологией Lofic, 200-мегапиксельный телефотомодуль  с большим сенсором и макросъёмкой, а также сверхширокоугольный модуль.

Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max показали на официальных изображенияхОн выдерживает прокол и сжатие нагрузкой до 2 тонн, его можно брать в самолёт. Представлен крошечный аккумулятор Ugreen P5

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