Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max показали на официальных изображениях

Vivo впервые официально показала дизайн всей серии X500, представив сразу три модели.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Базовый X500 заметно отличается от старших версий: его блок камер выполнен в виде прямоугольной площадки с круглым модулем слева и дополнительным сенсором со вспышкой справа. Внешне такое решение напоминает оформление Vivo X90, представленного в 2022 году. Для X500 заявлены четыре цвета — белый, серый, розовый Dawn и черный.

Vivo X500 Pro и X500 Pro Max, напротив, получили практически одинаковое оформление с крупным круглым блоком камер, напоминающим прошлое поколение. Главное различие между ними заключается в размерах: Pro Max заметно крупнее младшей модели. Кроме того, на левой грани Pro Max появилась дополнительная кнопка. Обе версии будут доступны в сером, белом, оранжевом и черном цветах.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Официальная презентация серии X500 состоится в Китае 21 сентября. Вместе со смартфонами компания представит умные часы Vivo Watch 6 и беспроводные наушники Vivo Buds Clip.

На международном рынке новинки, по предварительным данным, появятся в ноябре.