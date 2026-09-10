Представлена газовая плита Xiaomi, которая умеет следить за кастрюлей и может сама выключить газ

Новая умная плита получила ИИ-защиту от выкипания и контроля оставленной без присмотра конфорки, а также мощные горелки на 5,2 кВт

Xiaomi открыла предзаказы в Китае на Mijia Smart Gas Stove 3 Max — первую плиту компании с ИИ-функциями безопасности. Цена на JD.com составляет 2704 юаня (около $400).

Правая конфорка оснащена чувствительным к давлению титановым зондом, рассчитанным на температуру до 500 °C. Он соприкасается с дном посуды и передает данные алгоритму, который определяет сухой нагрев или пустую кастрюлю. При обнаружении опасности подача газа автоматически прекращается, а приложение Xiaomi Home отправляет уведомление.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Плита также умеет определять, что пользователь отошел от нее. Радар с зоной действия до 0,9 м отслеживает присутствие перед устройством: через 30 минут отсутствия срабатывает звуковое напоминание, а через 60 минут газ перекрывается автоматически и приходит уведомление в приложение. Обе конфорки развивают мощность до 5200 Вт, используют двухканальную подачу кислорода и 154 отверстия для пламени. Для каждой предусмотрен таймер на 1–180 минут, а правая конфорка умеет показывать температуру посуды в реальном времени.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Тепловая эффективность Mijia Smart Gas Stove 3 Max достигает 75%, что на 12% выше показателя предыдущей модели. Трехслойная воздушная камера в решетке снижает температуру вокруг варочной поверхности максимум на 22 °C, а нанопокрытие стекла отталкивает воду и жир.

Регулируемое основание рассчитано на проемы шириной 630–710 мм и глубиной 330–400 мм, поэтому при замене плиты переделка столешницы в большинстве случаев не потребуется.