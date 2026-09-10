Tesla собирает Cybercab по-новому — в 5 раз быстрее, чем обычные машины

Tesla полностью переработала производственный процесс для роботакси Cybercab. По словам Илона Маска, новая система рассчитана на выпуск автомобилей более чем в пять раз быстрее, чем при использовании традиционного подхода в автомобильной промышленности.

Вместо последовательной сборки машины на длинной линии отдельные модули производятся одновременно на разных участках. После изготовления компоненты сходятся на финальном этапе, где из них формируется готовый автомобиль. Такой принцип позволяет сократить длину производственной линии примерно вдвое и значительно увеличить долю автоматизации. Роботизированные системы могут одновременно работать с различными элементами Cybercab, не ожидая завершения предыдущих операций.

В Tesla считают, что новая схема способна заметно повысить производительность и изменить привычный подход к массовому выпуску автомобилей.