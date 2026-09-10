Пассажирские поезда Казахстана подключили к Starlink — в Сети более 770 вагонов

Спутниковый интернет Starlink уже работает в 59 пассажирских составах Казахстана, сообщает национальный перевозчик КТЖ.

Сейчас подключено более 770 вагонов, а до конца сентября 2026 года компания планирует увеличить охват до 124 поездов и 1235 вагонов, которые будут курсировать на 50 маршрутах.

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КТЖ начала тестировать спутниковую связь в поездах еще в 2025 году. Испытания проводились с использованием Starlink и OneWeb на маршрутах Астана — Алматы, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей и Алматы — Мангышлак. Пассажирам обещают бесплатный базовый пакет, которого должно хватать для переписки в WhatsApp и Telegram. Для более требовательных задач в дальнейшем могут появиться отдельные тарифы.

Технические возможности спутникового канала позволяют развивать скорость до 100 Мбит/с. Благодаря низкоорбитальной спутниковой связи интернет должен работать даже на удаленных участках железнодорожной сети, где обычные наземные способы подключения недоступны.