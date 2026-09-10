Представлен Starlink Router нового поколения: Wi-Fi 7, 325 м² и до 510 устройств

Новый роутер SpaceX стал мощнее, получил трехдиапазонную сеть и расширенную поддержку Mesh, сохранив компактный корпус и защиту от воды

SpaceX представила новое поколение фирменного роутера, который получил название Starlink Router 4.

Главным обновлением стал переход на чипсет Wi-Fi 7: компания обещает более высокую скорость подключения клиентов и лучшую работу сети в условиях высокой нагрузки. Роутер способен одновременно обслуживать до 510 устройств, а площадь покрытия достигает 3500 кв. футов, или примерно 325 м².

Router 4 получил трехдиапазонные радиомодули для более эффективной Mesh-сети, поддержку MU-MIMO и OFDMA. Конфигурация включает 4×4 для диапазона 2,4 ГГц и 4×5 для 5 ГГц. Для проводных подключений предусмотрены два Ethernet-порта, а стороннее оборудование можно подключать напрямую через LAN. Также заявлена поддержка WPA2 и WPA3.

Корпус устройства имеет размеры 46×203×115 мм при массе около 400 г. Среди особенностей — водостойкие заглушки портов, светодиодный индикатор и кнопка сброса. Роутер рассчитан на работу при температуре от −30 до +50 °C и получил защиту IP56, хотя предназначен для использования внутри помещений.