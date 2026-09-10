Теперь Starship и Super Heavy будут ловить: SpaceX накрывает стартовую площадку огромной крышей

Она должна защитить стартовую башню от мощных потоков газов при возвращении кораблей и ускорителей

На Starbase началась установка крупной защитной конструкции над стартовой площадкой Pad 1.

Как показали кадры NASASpaceflight, 9 сентября 2026 года огромную секцию крыши подняли краном и начали устанавливать на место. Конструкция предназначена для защиты стартовой башни и оборудования от мощных потоков газов и выхлопа, возникающих при возвращении Starship и Super Heavy.

Новая крыша повторяет решение, уже примененное на Pad 2. Ее появление особенно важно для дальнейшего развития многоразовой системы SpaceX: компания рассчитывает регулярно возвращать Starship на стартовую площадку, где механизмы Mechazilla будут ловить снижающиеся корабли с помощью специальных рычагов башни.

Ранее сообщалось, что Super Heavy Booster 22 и Ship 42 проходят испытания и готовятся к 15-му полёту, а 14-й запуск ожидается уже в сентябре.

Мы уже писали о том, как SpaceX готовит инфраструктуру Starbase к возвращению Starship. В августе 2026 года модернизировали «лапы» Mechazilla, а историческую попытку поймать корабль назначили на сентябрь.