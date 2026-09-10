Экран 5,38 дюйма, камера Leica 200 Мп, 6000 мАч и всего 5 мм толщины. Xiaomi обогнала Apple и выпустила складной смартфон Xiaomi 18 Fold

iPhone Duo выйдет только в конце октября

Xiaomi перехватила инициативу у Apple: компания объявила о старте продаж Xiaomi 18 Fold, тогда как первый складной iPhone должен появиться только в конце октября. Цена новинки на китайском рынке начинается с 11 000 юаней.

Xiaomi 18 Fold стал первым смартфоном с новым чипом Xring O3, который Лу Вейбинг называет первым флагманским процессором с ИИ, преодолевшим отметку в 5 млн баллов в AnTuTu.

Складной аппарат также получил новый шарнир Xiaomi Dragon-Bone и двухслойное ультратонкое стекло UTG, призванные повысить надежность конструкции.

Еще одним главным преимуществом стали камеры Leica: основная 200-мегапиксельная камера дополнена перископическим телеобъективом с 3,5-кратным зумом.

За автономность отвечает аккумулятор Xiaomi Jinshajiang на 6000 мА•ч с содержанием кремния 20%.