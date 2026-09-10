Samsung уже начала разработку One UI 9.5 для Galaxy S26

Samsung приступила к ранней разработке One UI 9.5 для серии Galaxy S26, утверждает инсайдер Tarun Vats.

По его данным, программная сборка уже получила обозначение с окончанием CZH1. Если информация верна, Samsung начала работу над новой версией оболочки немного раньше, чем в прошлом году: разработка One UI 8.5 для Galaxy S25 стартовала примерно в середине сентября.

Интересно, что One UI 9.5 начали обсуждать еще до полноценного выхода стабильной One UI 9. Сейчас Galaxy S26 проходит бета-тестирование One UI 9, а в конце августа Samsung выпустила уже шестую бета-версию с исправлениями ошибок.

О содержании One UI 9.5 пока известно немного. Samsung может заметно обновить внешний вид интерфейса. При этом финальная прошивка One UI 9.5, вероятно, появится весной 2027 года.