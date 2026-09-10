«Катюша» уступает Kyocera, Canon и HP? Российские госзаказчики всё чаще ищут более дешевые принтеры и МФУ

Российские госзаказчики в первой половине 2026 года сократили расходы на принтеры, сканеры и МФУ. Одновременно в тендерах стали чаще фигурировать иностранные производители. По данным «Росэлторга», на которые ссылаются «Ведомости», объем закупок в денежном выражении снизился на 38% год к году — до 3,48 млрд рублей. «РТС-тендер» оценивает падение в 21%, до 8,1 млрд рублей. Разница связана с методикой учета на разных торговых площадках.

Сильнее всего сократилась начальная максимальная цена контрактов на принтеры. На «Росэлторге» она упала на 71,6%, до 616,2 млн рублей. По сканерам снижение составило 41,6%, до 372,7 млн рублей, а по МФУ — 35,8%, до 2,76 млрд рублей.

При этом количество закупочных процедур изменилось гораздо слабее стоимости контрактов. Объем крупных сделок стоимостью от 2 млн рублей сократился примерно с 7,9 до 5,9 млрд рублей, а число тендеров практически не изменилось — 719 против 716 годом ранее. Это говорит о том, что заказчики в первую очередь стараются сократить стоимость закупок, а не полностью отказываются от обновления техники.

На этом фоне в тендерах стали чаще появляться зарубежные бренды. Количество процедур с упоминанием Kyocera выросло с 24 до 30, Pantum — с 8 до 21, Canon — с 9 до 20, HP — с 14 до 17. У российского бренда «Катюша» показатель увеличился лишь с 11 до 13 процедур. В результате компания опустилась с третьего на пятое место по числу упоминаний среди рассматриваемых производителей.

Участники рынка связывают происходящее прежде всего с ограниченными бюджетами заказчиков. По словам одного из дистрибуторов, российские решения не всегда укладываются в доступные суммы. В «Катюше» с такой оценкой не согласны: компания утверждает, что ее цены в среднем сопоставимы со стоимостью зарубежных аналогов, а при крупных долгосрочных контрактах могут быть ниже. Производитель также заявил, что в 2026 году не повышал отпускные цены для дистрибуторов, несмотря на рост производственных издержек.

Эксперты отмечают, что в отдельных ценовых категориях импортная техника, в частности Kyocera, сейчас остается более доступной. Поэтому при сокращении бюджетов цена все сильнее влияет на выбор оборудования, а импортозамещение в некоторых закупках отходит на второй план.

Впрочем, нынешнее падение рынка может быть связано не только с экономией. В Fplus считают одной из причин высокую базу 2025 года: тогда закупки принтеров для госсектора были аномально большими. Поэтому показатели первой половины 2026 года могут говорить не столько о резком обвале спроса, сколько о возвращении рынка к более привычному уровню.