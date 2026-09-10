12-ступенчатый «автомат», карбоновые рама, руль и даже колеса, 190 км на одной зарядке. Представлен электровелосипед iGravelX Carbon 2.9

BH Bikes представила новую серию гравийных электровелосипедов iGravelX, рассчитанных на поездки по асфальту, грунтовым дорогам и умеренному бездорожью. Велосипеды позволяют устанавливать покрышки шириной до 50 мм, что обеспечивает больше сцепления и комфорта на неровных покрытиях.

В основе iGravelX — центральный электромотор SEG-BLM производства SEG Automotive. При массе 2,1 кг он развивает до 700 Вт пиковой мощности и выдает до 80 Н·м крутящего момента. Этого должно хватать для существенной помощи на подъемах и сложных участках маршрута.

Штатная батарея имеет емкость 630 Вт·ч. При необходимости к ней можно добавить внешний аккумулятор на 180 Вт·ч, увеличив общий запас энергии до 810 Вт·ч. В такой конфигурации заявленный запас хода достигает 190 км.

В семейство вошли пять конфигураций. iGravelX 2.2 и 2.4 оснащаются карбоновыми рулями, но алюминиевыми рамами и стоят 3700 евро и 4300 евро соответственно. Самой доступной моделью с карбоновой рамой стала iGravelX Carbon 2.7 за 4500 евро.

Флагманом линейки выступает iGravelX Carbon 2.9 за 7000 евро. Он получил 12-ступенчатую электронную трансмиссию Shimano GRX Di2 и карбоновые колеса Vision TC45.

Таким образом, BH Bikes предлагает iGravelX в нескольких исполнениях — от относительно доступных вариантов с алюминиевой рамой до дорогого карбонового флагмана с электронной трансмиссией и запасом хода до 190 км.