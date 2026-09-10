Антибликовое сапфировое стекло, 23 месяца на одной зарядке и водозащита до 200 метров: представлены часы Casio G-Shock Frogman GWF-D1000BC-1JF

Casio представила новые G-Shock Frogman GWF-D1000BC-1JF из профессиональной линейки Master of G: Sea. Это первое с 2019 года обновление флагманской дайверской платформы. Продажи в Японии начнутся в сентябре по цене 198 000 иен — около $1290. О глобальном релизе пока не сообщается.

Часы сохранили массивный корпус Frogman, но получили более тактическое оформление. Основной цвет — черный.

Главным изменением стал новый композитный браслет, пришедший на смену ремешку с углеволоконной вставкой. Он состоит из H-образных металлических звеньев и элементов из биополимерной смолы. Предусмотрены точная регулировка и двухступенчатое удлинение, позволяющее носить часы поверх гидрокостюма. При этом модель весит внушительные 181 г. Размеры корпуса составляют 59,2 × 53,3 × 18 мм.

GWF-D1000BC-1JF сертифицированы по стандарту ISO для дайвинга и выдерживают погружение до 200 метров. Дисплей защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Система Triple Sensor включает электронный компас, термометр и глубиномер. Он измеряет глубину до 80 метров с шагом 0,1 м. Часы могут автоматически начинать и завершать запись погружения при пересечении отметки 1,5 м, в памяти сохраняются данные о 20 погружениях.

За питание отвечает система Tough Solar. Заявленная автономность составляет около семи месяцев при обычном использовании и до 23 месяцев в энергосберегающем режиме. Время автоматически корректируется по радиосигналу Multi-Band 6, а вот Bluetooth в этой модели нет.

Также часы умеют показывать график приливов и отливов, фазы Луны и мировое время для 48 городов и 31 часового пояса. Есть секундомер, таймер, пять будильников и автоматическая подсветка Super Illuminator.