Apple представила Watch Series 12 и Ultra 4: ИИ, улучшенный мониторинг ЭКГ, измерение ЧСС в 60 раз чаще, чем раньше — и прежние цены

Apple официально представила умные часы Watch Series 12 и Watch Ultra 4 — они пришли на смену Watch Series 11 и Ultra 3 соответственно. Внешне новинки почти не изменились, зато компания серьезно обновила аппаратную платформу, функции мониторинга здоровья и возможности искусственного интеллекта. При этом цены остались прежними.

Одним из главных нововведений стала переработанная система контроля сердечной деятельности. Часы получили улучшенную функцию регистрации ЭКГ и новый датчик сердечного ритма. Теперь пульс измеряется каждые пять секунд — в 60 раз чаще, чем раньше, а вариабельность сердечного ритма фиксируется раз в пять минут вместо одного измерения каждые два часа.

Apple также полностью обновила приложение Health. Оно стало подробнее анализировать состояние пользователя и дополняет показатели пояснениями, созданными с помощью ИИ. Кроме того, появились тренировки с пошаговыми рекомендациями во время занятий.

Еще одной ключевой функцией стала система Audio Intelligence. Она объединяет встроенные микрофоны часов с алгоритмами искусственного интеллекта и может распознавать важные окружающие звуки, включая дверной звонок или сигнализацию, предупреждая пользователей с нарушениями слуха.

Функция также умеет создавать текстовую расшифровку последних 15 секунд разговора для быстрого сохранения заметок. Более продолжительные беседы можно записывать, после чего ИИ автоматически подготовит их краткое содержание. По словам Apple, аудиозаписи не сохраняются, а сама компания не получает прямого доступа к звуку. Audio Intelligence выйдет в статусе бета-версии позднее в 2026 году и первоначально будет доступна только на английском языке.

За все новые возможности отвечает процессор Apple S11 на архитектуре ARM, созданный на основе технологий A20 Pro. В его состав входят два энергоэффективных вычислительных ядра, одноядерный графический процессор и четырехъядерный ускоритель искусственного интеллекта.

Для Watch Series 12 Apple подготовила премиальные версии с керамическим корпусом белого и синего цветов. В случае Watch Ultra 4 традиционно сделана ставка на автономность: компания обещает более двух суток работы без подзарядки.

Стоимость Apple Watch Series 12 начинается от $400, а Watch Ultra 4 — от $800.