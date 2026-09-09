Спасти Анну Каренину: Яндекс «оживил» Льва Толстого в чате с «Алисой AI»

В честь дня рождения Льва Толстого пользователи «Алисы AI» смогут пообщаться с ИИ-версией писателя, услышать воссозданный голос и попробовать себя в роли героев его произведений. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.

В чате можно выбрать персонажа Толстого и задать ему вопросы о жизни, литературе или повседневных делах. Ответы сопровождаются цитатами из произведений и дневников писателя. Продолжить разговор голосом можно в чате или на «Яндекс Станциях» — для этого достаточно сказать: «Алиса, позови Льва Толстого».

Для создания голоса специалисты Яндекса обработали сохранившиеся архивные записи писателя и адаптировали модель синтеза речи с учётом его интонаций и особенностей звучания.

Также пользователи смогут попасть внутрь известных произведений Толстого. В интерактивных историях предлагается принимать решения за персонажей и менять развитие знакомых сюжетов. Нейросеть будет создавать продолжение с учётом выбранных действий, поэтому финал у разных пользователей может отличаться.

К юбилею писателя в «Яндекс Картах» появилась 3D-модель его московской усадьбы «Хамовники». Кроме того, Яндекс продолжает оцифровку архива Толстого совместно с Государственным музеем-заповедником Л. Н. Толстого. Уже обработано более 20 тыс. фотографий, которые распределили по жанрам.

Пообщаться с Толстым и пройти интерактивные истории можно с 9 по 14 сентября в приложениях «Алиса AI», «Яндекс» и «Яндекс Браузере».