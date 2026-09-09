Швабра выдвигается на 18 см. Dreame показала на IFA 2026 робот-пылесос X60 Pro Ultra Complete

На выставке IFA 2026 в Берлине компания Dreame продемонстрировала X60 Pro Ultra Complete — робот-пылесос для сухой и влажной уборки с системой Dual UltraExtend. Она позволяет выдвигать боковую щётку и одну из вращающихся моющих насадок, увеличивая охват уборки вдоль стен, вокруг мебели и в узких промежутках.

Боковая щётка выдвигается на расстояние до 12 см, а швабра на двухшарнирном держателе — до 18 см. По замыслу производителя, такая конструкция позволяет добираться до участков под мебелью, куда корпус самого робота не помещается, и плотнее обходить ножки столов и стульев. Дополнительно предусмотрена щётка для очистки плинтусов.

Dreame X60 Pro Ultra Complete Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Для системы всасывания Vormax заявлено максимальное разрежение 42 000 Па. Робот получил двухваликовую основную щётку HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, конструкция которой, как обещают, позволяет избегать наматывания волос и шерсти. Влажная уборка выполняется двумя вращающимися насадками: система Thermal Deep Mop предусматривает скорость до 280 об/мин и прижимное усилие 15 Н. Специальный теплоаккумулирующий материал насадок, по словам Dreame, позволяет сохранять их температуру выше 40 °C не менее минуты.

Система распознавания препятствий AI OmniSight 3.0 использует две камеры с углом обзора 120°. Производитель заявляет распознавание более 320 типов объектов, обнаружение небольших препятствий размером от 10 мм и реакцию на появившиеся на пути предметы за 0,1 секунды. Подсветка Proactive Light помогает выявлять малозаметные загрязнения, включая жидкость; при их обнаружении робот может переключаться в режим только влажной уборки.

Dreame X60 Pro Ultra Complete Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Для преодоления порогов предусмотрена система ProLeap с выдвижными опорами, приподнимающими корпус. Заявлена возможность пересекать одиночные ступени высотой до 5,2 см и двухступенчатые препятствия суммарной высотой до 10 см. Таким образом, последнее значение не означает, что робот способен заехать на одну вертикальную ступень высотой 10 см.

Станция обслуживания автоматически выгружает мусор, пополняет запас воды в роботе, дозирует чистящее средство, промывает моющие насадки и сушит их горячим воздухом. Для промывки заявлена температура воды до 100 °C — речь именно об обслуживании насадок на базе, а не о мытье пола кипятком. Высота самого робота составляет 89 мм.