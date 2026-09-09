От Калининграда до Владивостока: число региональных приложений в RuStore за год выросло втрое

Количество приложений от региональных разработчиков в российском магазине RuStore за год увеличилось в три раза — до 9 тысяч. Наиболее заметная концентрация локальных сервисов приходится на Новосибирскую область, Краснодарский и Приморский края, а также Калининградскую и Иркутскую области. По общему числу таких приложений лидируют Москва и Санкт-Петербург.

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Самая высокая динамика зафиксирована в Калининграде, где число локальных сервисов выросло в 5,5 раза. В Иркутске показатель увеличился в четыре раза, во Владивостоке — на 33%, в Новосибирске — на 29%, а в Краснодаре — на 25%. В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил около трети.

Больше всего новых проектов появилось в категории «Путешествия». Среди них — карты, путеводители и сервисы для поездок по России. Также разработчики создают больше приложений для доставки еды, транспорта и оплаты коммунальных услуг.

В числе популярных региональных решений — «Система город Иркутск», «Автовокзал Онлайн», «Калининград80/GoKaliningrad», «Цифровое Приморье 2.0», BuySiberian и «Квартплата+ оплата ЖКХ онлайн».