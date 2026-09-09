Свет вместо раскалённой спирали? Dreame представила концепты: фен LumiDryer и стайлер LumiStyler

Устройства показали на IFA 2026 как концепты с инфракрасной технологией сушки и укладки волос

Компания Dreame представила на выставке IFA 2026 в Берлине два концептуальных устройства для ухода за волосами — фен LumiDryer и стайлер LumiStyler. Вместо традиционных нагревательных спиралей в них, как заявлено, предлагается использовать энергию света. По замыслу производителя, такой подход должен обеспечить сушку и укладку с меньшим воздействием высоких температур на волосы. Правда, речь не идет о свете из видимого диапазона.

В основе LumiDryer лежит технология Lumilight, использующая излучение с длиной волны 810 нм — в ближнем инфракрасном диапазоне. В описании Dreame говорится, что свет проникает в структуру волоса, поглощается и преобразуется в тепло, способствуя испарению влаги. Компания противопоставляет этот принцип обычному фену, в котором спираль сначала нагревает воздух, а уже воздушный поток передаёт тепло волосам.

Dreame LumiDryer Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

LumiStyler переносит тот же подход на укладку. По заявлению Dreame, энергия излучения помогает перестраивать водородные связи в структуре волоса, позволяя придавать ему нужную форму. В конструкции этого устройства также отказались от традиционной нагревательной спирали. Производитель позиционирует технологию как способ совместить укладку с более бережным воздействием на волосы.

Dreame LumiStyler Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

При этом речь идёт не о полном отсутствии нагрева, а о другом способе передачи энергии: инфракрасное излучение тоже превращается в тепло. Dreame заявляет о снижении термического повреждения волос и кожи головы, однако в опубликованном описании не приводит рабочих температур и подробных результатов сравнительных испытаний этих концептов.

Dreame LumiStyler Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

LumiDryer и LumiStyler пока представлены как разработки, демонстрирующие новое направление персональной техники Dreame. Цены и сроки появления серийных версий в продаже не объявлены.