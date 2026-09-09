До 300 дюймов, Google TV или VIDAA — от 430 евро. Wanbo представила проекторы X7 Pro Max и Mozart 1S

Для X7 Pro Max заявлены 1500 ANSI лм и изображение до 300 дюймов, а Mozart 1S может работать как Bluetooth-колонка

На выставке IFA 2026 в Берлине компания Wanbo представила домашние проекторы X7 Pro Max и Mozart 1S. Новинки используют разные программные платформы: первый работает под управлением Google TV, второй — под Vidaa. X7 Pro Max производитель называет самым ярким проектором в своём ассортименте: заявленный световой поток достигает 1500 ANSI-люмен.

Wanbo X7 Pro Max построен на базе одной ЖК-матрицы с физическим разрешением 1920×1080 пикселей и светодиодного источника света. Заявлены контрастность 3500:1, поддержка HDR10 и технология интерполяции кадров MEMC для повышения плавности движения. Максимальная диагональ проекции составляет 300 дюймов, однако рекомендуемый диапазон — от 40 до 180 дюймов (возможность получить более крупное изображение зависит от расстояния до экрана и условий просмотра).

Программная платформа Google TV основана на Android 14. Аппаратная часть построена на однокристальной системе MT9660, оперативной памяти 2 ГБ, а хранилище имеет объём 32 ГБ. Предусмотрены голосовое управление через Google Assistant и передача контента с совместимых устройств посредством Google Cast.

Система настройки ASA 3.0 включает автоматическую фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, вписывание изображения в границы экрана и обход препятствий. Подставка позволяет регулировать наклон в пределах ±15°. Встроенная стереосистема состоит из двух динамиков мощностью по 10 Вт и поддерживает Dolby Audio. Для подключения источников сигнала и внешней акустики предусмотрены HDMI, USB, выход 3,5 мм и Bluetooth 5.0. Wi-Fi работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Wanbo Mozart 1S также использует ЖК-технологию и физическое разрешение Full HD. Для него заявлены световой поток 1200 люмен, контрастность 3000:1 и поддержка HDR10. Проектор получил закрытый оптический блок PixelPro 5.0 и встроенную поворотную подставку с диапазоном регулировки до 150°, позволяющую направить изображение в том числе на потолок. Автофокусировка, коррекция геометрии, вписывание в экран и обнаружение препятствий предусмотрены и здесь.

Mozart 1S оснащён той же системой MT9660 и накопителем на 32 ГБ, но оперативной памяти у него вдвое меньше — 1 ГБ. При этом отзывчивость системы даже выше, это можно объяснить меньшей требовательностью Vidaa к ресурсам, по сравнению с Google TV.

Встроенная акустическая система Mozart 1S имеет суммарную мощность 20 Вт и поддерживает Dolby Audio. Кроме того, этот проектор можно использовать как Bluetooth-динамик — устройство умеет не только передавать звук на внешнюю беспроводную акустику, но и принимать аудио, например со смартфона, для воспроизведения через собственные динамики.

Выход Wanbo X7 Pro Max ожидается в октябре, а его цена составит около 430 евро. Для Mozart 1S назвали цену около 440 евро.