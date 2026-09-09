NASA ищет технологии для создания лунной базы

Нужны разработки по выработке электроэнергии, получению кислорода и производству необходимых материалов прямо на Луне

Американское космическое агентство NASA объявило о приёме предложений по развитию технологий и инфраструктуры, необходимых для исследования Луны и создания лунной базы в районе Южного полюса. Как сообщается на сайте NASA, принимаются предложения в сфере производства электроэнергии, выделения кислорода и получения прямо на Луне материалов, необходимых для строительства и эксплуатации базы.

Художественная концепция технологий и инфраструктуры на поверхности Луны Источник изображения: NASA

Программа NASA по разработке технических решений для лунной базы получила название NextSTEP-3. Она предусматривает разработки в пяти областях:

Технология вертикальных солнечных батарей, которая может обеспечить стабильное производство, управление, распределение и хранение энергии.

Получение из реголита (лунного грунта) пригодного к использованию кислорода.

Радиоизотопный генератор Стирлинга, который использует тепло от расщепляющихся материалов для выработки электроэнергии. Он должен обеспечивать надёжную выработку электроэнергии для космических аппаратов и роботизированных миссий там, где нет доступа к солнечной энергии — например, в глубоком космосе или затенённых лунных кратерах.

Космическое производство, которое позволит снизить зависимость от доставки грузов с Земли.

Производство качественных и доступных наноматериалов, которые можно использовать при исследовании Луны.

Как пояснили в NASA, цель инициативы — получить предложения в этих сферах от частных компаний, исследовательских институтов, некоммерческих организаций и международных партнёров, развивая проект под руководством США и сохраняя открытую конкуренцию между участниками. Агентство предупредило, что может использовать полученную информацию для формирования будущей стратегии закупок.