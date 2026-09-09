Телевизоры LG не следят за пользователями: LG прокомментировала обвинения в скрытой записи разговоров владельцев своих ТВ

LG обвинения отрицает, а что не отрицает — просто не комментирует

LG официально прокомментировала обвинения в масштабном сборе пользовательских данных через свои Smart TV. Поводом стало расследование Gamers Nexus, в котором утверждалось, что более 216 млн телевизоров LG способны прослушивать пользователей даже в выключенном состоянии, хранить голосовые команды без шифрования и собирать информацию об устройствах домашней сети.

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В комментарии для Tom’s Hardware компания категорически отвергла версию о постоянной записи разговоров. По словам LG, передача аудио начинается только после нажатия кнопки голосового помощника на пульте или произнесения команды «Hi LG». При этом функция активации голосом по умолчанию не работает и должна быть включена самим пользователем.

LG также заявила, что распознавание ключевой фразы выполняется непосредственно на телевизоре. Это означает, что устройство не записывает и не отправляет на серверы все разговоры, происходящие рядом.

Компания подтвердила, что Smart TV обнаруживают другие устройства в локальной сети, однако назвала это стандартной возможностью современных телевизоров. Анализ изображения с подключенных по HDMI устройств, по словам производителя, выполняется только при согласии пользователя на персонализированную рекламу и рекомендации.

При этом LG не ответила на одно из наиболее серьезных обвинений — утверждение о хранении голосовых команд на серверах в незашифрованном виде. Этот пункт в официальном заявлении остался без комментариев.