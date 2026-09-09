Стирает, сушит и сама дозирует средство: Xiaomi выпустила необычную стиральную машину Mijia Mini с двумя барабанами

Xiaomi начала продажи в Китае компактной стирально-сушильной машины Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg. Стоимость составляет 3500 юаней (520 долларов), с учетом государственной субсидии стоимость снижается до 2700 юаней (400 долларов).

«Фишка» устройства — скорость: устройство может выстирать и высушить одежду примерно за 40 минут. Для деликатных тканей предусмотрена низкотемпературная сушка при 40 °C: после высыхания вещей машина автоматически прекращает нагрев, чтобы уменьшить риск повреждения ткани. Заявленная эффективность стерилизации и удаления вирусов — 99,99%. Кроме того, Xiaomi заявляет улучшенное удаление белковых загрязнений, включая следы молока и крови.

Модель оснащена двигателем с прямым приводом DD и барабаном диаметром 255 мм. Внутри установлены два независимых резервуара для моющих средств объемом по 150 мл, система сама автоматически подбирает необходимую дозировку. По данным производителя, одной полной заправки хватает примерно на месяц использования.

Всего доступно 34 программы стирки, включая специальные режимы для удаления пятен от молока, крови, кофе, фруктов и овощей.