200 мегапикселей и ЭФР 500 в деле: опубликованы фото, сделанные камерой Honor Magic 9 Pro Max

Президент продуктовой линейки Honor Фан Фэй опубликовала первые примеры фотографий, сделанных на камеру будущего флагмана компании — Magic 9 Pro Max. На одном изображении зафиксировано ЭФР 100 мм, на другом — 500 мм. Судя по всему, во втором случае снимок сделан при помощи фирменного телеконвертера G500 — он обеспечивает оптический зум 5,88х. Также будет телеконвертер G200 — с оптическим зумом 2,35х.

Главной особенностью Honor Magic 9 Pro Max стала система из двух 200-мегапиксельных камер: основного модуля и перископного. Оба сенсора разработаны в сотрудничестве с немецким производителем кинооборудования ARRI.

Для видеосъемки Honor реализовала поддержку ARRI LogC3 и 10-битной записи в формате 4:2:2 APV.

Основная камера получила механическую карданную стабилизацию с углом компенсации до 3 градусов и сертификацией CIPA 8.0. По словам Honor, фирменная система TrueShift анализирует изображение и прогнозирует движение с помощью ИИ до 1000 раз в секунду, уменьшая даже микроскопические дрожания при съемке с рук.

Официальная премьера Honor Magic 9 Pro Max состоится в Китае 28 сентября.