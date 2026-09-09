12 кг белья, вентиляция барабана 14 раз в час, антибактериальная система с эффективностью 99,999%. Xiaomi представила новые стиральные машины (и недорогие)

Xiaomi начала продажи в Китае новой линейки стиральных машин Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Fresh Air. Новинки вмещают до 12 кг белья и получили электролизную систему стирки, вентиляцию барабана и отдельный режим для владельцев домашних животных.

Главной особенностью стала технология Super Electrolysis Washing. По заявлению Xiaomi, она помогает эффективнее удалять стойкие загрязнения, сохранять белизну тканей и снижать риск переноса красителей при совместной стирке. Для гигиенической обработки предусмотрен паровой режим, который борется с аллергенами, клещами и бактериями. Заявленная эффективность антибактериальной обработки достигает 99,999%.

После завершения стирки начинает работать система Fresh Air. Она непрерывно вентилирует барабан, полностью обновляя воздух внутри до 14 раз в час. Это должно предотвращать появление неприятных запахов и снижать вероятность размножения микроорганизмов во влажной среде.

Для владельцев домашних животных предусмотрен специальный режим удаления шерсти. Благодаря усиленному потоку воды машина, как утверждает производитель, способна убрать до 93% шерсти с одежды и других текстильных изделий.

Базовая модель предлагает 32 программы стирки, в том числе режимы для шерсти, шелка, мягких игрушек и других деликатных тканей.

В линейку также вошла стирально-сушильная машина с загрузкой 12 кг для стирки и до 9 кг для сушки. Она получила 35 программ и интеллектуальную низкотемпературную сушку, которая автоматически прекращает нагрев после высыхания вещей, уменьшая тепловое воздействие на ткань.

Стоимость обычной версии составляет 4400 юаней (655 долларов), а с учетом государственной субсидии в Китае — 3484 юаня (520 долларов). Стирально-сушильная модель оценена в 5000 юаней (745 долларов), а по субсидии — в 3995 юаней (595 долларов). Продажи уже стартовали в Китае, сроки международного выхода пока не объявлены.