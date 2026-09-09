Защищенные умные часы с большим экраном 2,13 дюйма, GPS, офлайн-навигацией, водозащитой — всего $80. Представлены умные часы Rollme Hero D6

Rollme представила защищенные смарт-часы Hero D6. Новинка получила двухдиапазонную спутниковую навигацию, большой экран AMOLED и аккумулятор емкостью 850 мА·ч. Цена — $80.

Hero D6 оснащены 2,13-дюймовым экраном с разрешением 410 × 502 пикселя. В основе аппаратной платформы лежит чип ATS3085S, а за измерение частоты сердечных сокращений отвечает датчик VC30F.

Акцент в устройстве — на автономной навигации без смартфона и мобильного интернета. Часы поддерживают двухдиапазонный Multi-GNSS, позволяющий использовать несколько глобальных спутниковых навигационных систем. Также в память устройства можно заранее загружать карты.

Для ориентации на местности предусмотрены электронный компас, барометр и определение высоты.

Rollme заявляет более 170 спортивных режимов. Также предусмотрен круглосуточный мониторинг показателей организма.

Корпус изготовлен методом двухкомпонентного литья с использованием TPU и поликарбоната. Производитель называет часы устройством с «военной» прочностью. Есть защита от воды — 5 ATM.

Для звонков и воспроизведения звука предусмотрен водозащищенный встроенный динамик. Синхронизация со смартфоном осуществляется через Bluetooth 5.3 BLE.

Одной из главных характеристик Hero D6 стала батарея емкостью 850 мА·ч. Зарядка осуществляется через проводное магнитное крепление.