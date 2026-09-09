В России создают носимое устройство с ИИ для слабовидящих

Оно будет распознавать препятствия и предупреждать о них

Холдинг «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» работает над системой «ЛИСА», которая поможет незрячим и слабовидящим людям самостоятельно ориентироваться в пространстве. «ЛИСА» — это носимое устройство с искусственным интеллектом, которое будет сочетать сразу несколько способов анализа окружающей обстановки. Лидар просканирует пространство с помощью света, сонар определит препятствия с помощью звуковых волн, а видеокамера получит визуальную информацию.

Затем устройство объединит полученные данные и обработает их при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Система сможет обнаружить небольшие и тонкие препятствия, например, ветки или провода, и заранее предупредить о них пользователя. Встроенная камера и алгоритмы компьютерного зрения, в свою очередь, смогут распознавать тексты, знаки и лица. О препятствиях на пути «ЛИСА» сообщит с помощью тактильной вибрации, звуковых сигналов и речевых подсказок.

Разработчики уже сформировали технический облик системы и определили её ключевые функции, концепция получила одобрение Всероссийского общества слепых. Следующий этап — превратить макетные образцы в законченный продукт, удобный для повседневного использования, рассказали в Ростехе. Устройство будет выполнено в виде компактного носимого гаджета, который не будет занимать руки.