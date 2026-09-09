Toyota пришлось придумать дополнительную защиту, чтобы Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado 250 не угоняли

Вот только цена такой защиты составляет 1260 долларов

Toyota представила в Австралии дополнительную противоугонную систему для внедорожников Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300. Вторичный иммобилайзер должен усилить защиту автомобилей от угонов, но владельцам придется заплатить за него 1260 долларов (цена с установкой).

Система работает независимо от штатного иммобилайзера. Двигатель не запустится, если электронный брелок дополнительной системы не находится рядом с автомобилем. Поэтому злоумышленнику недостаточно обойти только заводскую защиту.

В комплект также входит звуковая сигнализация с собственным резервным аккумулятором. Она способна сработать при попытке несанкционированного доступа даже после отключения основного питания автомобиля.

Установка занимает около пяти часов. Одновременно на рулевой колонке размещают дополнительный красный индикатор, а на стекло наносят наклейку, предупреждающую о наличии противоугонной системы.

На оборудование распространяется оставшаяся заводская гарантия автомобиля либо отдельная двухлетняя гарантия с момента установки — применяется тот вариант, который действует дольше.

Ранее Toyota Australia уже предлагала механический блокиратор рулевого колеса для повышения защиты Land Cruiser. Однако независимые испытания показали, что такую конструкцию можно сравнительно быстро вскрыть с помощью электроинструмента. Новый электронный иммобилайзер должен обеспечить более серьезный уровень защиты.

Появление системы связано с ростом автомобильных краж в Австралии. За прошлый год количество угонов по стране увеличилось на 2,5%, а в штате Виктория число страховых обращений из-за краж автомобилей в 2025 году выросло на 25%.