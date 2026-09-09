В России запустили производство сверхточных германиевых детекторов для ядерной физики и поиска льда на Луне

В России запустили новый производственный участок для выпуска сверхточных германиевых детекторов. Такие приборы используют в научных исследованиях, изотопном анализе и перспективных космических миссиях — в частности, для изучения состава лунного грунта и поиска водяного льда на Луне.

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Участок организовали на предприятии дивизиона «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации. Для работы с особо чистым германием здесь оборудовали специальную чистую зону. Это важно для точности будущих детекторов: даже небольшие примеси способны ухудшить свойства полупроводника и повлиять на результаты измерений.

Германиевые детекторы отличаются очень высоким энергетическим разрешением при регистрации гамма-излучения. Они позволяют различать близкие спектральные линии и благодаря этому точно определять химический и изотопный состав исследуемых образцов.

Новую аппаратуру планируется применять, в том числе, на ускорительном комплексе NICA. Детекторы позволят идентифицировать изотопы и проводить активационный анализ остаточного излучения после экспериментов.

Еще одно перспективное направление — исследование Луны. Такие приборы могут использоваться для определения элементного состава лунного грунта, поиска редкоземельных элементов и изучения приполярных кратеров, где ученые предполагают наличие значительных запасов водяного льда.

Запуск нового участка позволит наладить производство высокоточных германиевых детекторов внутри страны и обеспечить ими как ядерно-физические эксперименты, так и будущие космические исследования.