Локализацию производства самолёта SJ-100 в Индии почти согласовали

Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха сообщил, что лицензионное соглашение по локализации производства самолёта SJ-100 в Индии совместно с корпорацией HAL согласовано более чем на 80%. HAL (Hindustan Aeronautics Limited) — это ведущая индийская авиастроительная компания.

Бадеха рассказал об этом на выставке «ИННОПРОМ. Индия», которая проходит с 9 по 11 сентября 2026 года в Нью-Дели. По его словам, лицензионное соглашение планируют подписать в ближайшее время, а на предстоящей выставке AeroIndia 2027 ОАК рассчитывает заключить договор с первым индийским эксплуатантом.

SJ-100 – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью до 103 пассажиров. Он оснащён российскими двигателями ПД-8, отечественными шасси, авионикой, вспомогательной силовой установкой и другими системами. Вместе с SJ-100 в Индии представили модели регионального турбовинтового Ил-114-300 и среднемагистрального МС-21.

В ОАК считают, что линейка российских самолётов сможет полностью закрыть потребности индийских авиакомпаний. Так, за прошедшие полгода ОАК значительно продвинулась в переговорах с индийской стороной и вышла на ряд соглашений по Ил-114-300, которые подпишут на «ИННОПРОМ. Индия», добавил Бадеха.