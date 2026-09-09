Крупнейшего российского производителя материалов для печатных плат могут проверить после жалоб на качество продукции

Федеральная антимонопольная служба начала сбор информации о возможных нарушениях со стороны АО «Электромаш» — крупнейшего российского производителя фольгированных стеклотекстолитов для печатных плат. Участники рынка жалуются на возможные проблемы с качеством продукции, задержки поставок и признаки злоупотребления доминирующим положением, сообщает «Коммерсантъ».

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14 августа ФАС направила производителям печатных плат официальный запрос с просьбой предоставить доказательства возможных нарушений при государственных закупках и злоупотребления рыночным положением со стороны «Электромаша» начиная с 2023 года.

«Электромаш» выпускает до 1,25 млн кв. м фольгированных диэлектриков в год. Среди потребителей продукции компании называют «Ядро Фаб Дубна», «Резонит», «Микролит» и НПЦАП, входящий в структуру «Роскосмоса».

Фольгированный стеклотекстолит служит основой для изготовления печатных плат: именно на медной фольге формируются проводящие дорожки, поэтому стабильность характеристик материала напрямую влияет на надежность готовой электроники.

По данным АНО «Консорциум печатных плат», независимая проверка якобы выявила критические расхождения между заявленными и фактическими характеристиками материалов. Кроме того, объединение утверждает, что производитель задерживает поставки и не допускает партнеров на производство.

В Минпромторге подчеркнули, что политика импортозамещения не может быть основанием для снижения требований к качеству отечественных материалов. Ведомство заявило, что подобные сообщения требуют тщательной проверки.

Потенциальные дефекты стеклотекстолита особенно критичны для электроники, применяемой в промышленности, космической отрасли и другой ответственной технике. Нестабильная толщина, повышенная влажность или отклонения в составе материала могут приводить как к росту брака при производстве плат, так и к скрытым отказам уже готового оборудования.

При этом в Минпромторге отмечают, что «Электромаш» не является единственным российским производителем фольгированных диэлектриков: аналогичную продукцию выпускают еще несколько отечественных предприятий, а на рынке также доступны материалы азиатских компаний.