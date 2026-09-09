Honor Magic 9 Pro Max уже можно заказать в Китае: две 200-мегапиксельные камеры и телеконвертер с ЭФР 500 мм

И это будут довольно крупные датчики — 1/1,28 и 1/1,4 дюйма

Honor открыла в Китае предварительные заказы на новую флагманскую линейку Magic 9. Полноценная презентация состоится 28 сентября в Пекине, но компания уже раскрыла главную особенность топовой модели Magic 9 Pro Max — систему камер с двумя 200-мегапиксельными сенсорами (характеристики Magic 9 Pro пока не подтверждены).

Основная камера Magic 9 Pro Max получила крупный датчик формата 1/1,28 дюйма, объектив с диафрагмой f/1,57 и систему стабилизации «уровня подвеса», которая должна улучшить съемку при движении и на длинных выдержках.

Второй 200-мегапиксельный модуль, на этот раз уже оптического формата 1/1,4 дюйма, установлен в блоке с перископным телеобъективом с диафрагмой f/2,6.

Для любителей мобильной фотографии компания подготовила съемные оптические аксессуары. Фирменный комплект включает Honor Mega Teleconverter с ЭФР 500 мм, а также более компактный Thumb Teleconverter с ЭФР 200 мм. Последний имеет длину около 81 мм и весит 88 граммов.

Покупатели, оформившие предзаказ через JD.com, в качестве бонусов получат годовую страховку экрана, двухлетнюю программу обслуживания аккумулятора и фитнес-браслет Honor Band 11 Lite.