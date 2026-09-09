SpaceX превратила запуски и посадки ракет в рутину: первые ступени Falcon 9 совершили уже 658 успешных приземлений

Ракеты семейства Falcon уже совершили 658 успешных посадок первых ступеней. Они возвращаются как на наземные площадки, так и на морские платформы, причем многоразовое использование давно стало штатной частью запусков SpaceX. Отдельные ускорители уже выполняли десятки полетов.

Рекордсменом остается ускоритель B1067, который успел 37 раз отправиться в космос и благополучно вернуться. При этом полеты более 20 раз для одного бустера уже перестали быть чем-то исключительным — SpaceX постепенно превращает повторное использование ракет в стандарт отрасли.

Самое впечатляющее в этой истории то, насколько быстро то, что еще недавно выглядело научной фантастикой, стало обыденной процедурой. Falcon 9 фактически превратил одну из самых сложных задач ракетостроения — управляемое возвращение первой ступени — в регулярную операцию, радикально изменив подход к запускам.