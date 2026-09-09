Налоговая будет получать IP-адрес, номер телефона и сведения о SIM-карте пользователя при проверке операций с цифровыми рублями

Федеральная налоговая служба получит право запрашивать расширенные сведения об операциях с цифровыми рублями, включая технические данные устройств, с которых совершались платежи. Новые правила начнут действовать не ранее 1 июля 2027 года, сообщают «Известия» со ссылкой на приказы ФНС.

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По запросу налоговой в выписках по счетам цифрового рубля смогут содержаться не только сумма, время, назначение платежа и данные отправителя и получателя, но и технический след операции. В него могут входить IP- и MAC-адреса, номер телефона, сведения о SIM-карте и другие идентификаторы устройства.

Такая информация позволит сопоставлять операции разных пользователей. Например, ФНС сможет установить, что несколько формально независимых счетов регулярно управляются с одного смартфона или другого устройства. Это может стать дополнительным признаком использования чужих счетов, сокрытия доходов, фиктивных операций или искусственного дробления бизнеса.

При этом речь не идет об автоматическом доступе ко всем платежам граждан. В ФНС пояснили, что выписки по счетам физических лиц будут запрашиваться по тому же принципу, который уже действует для обычных банковских счетов — в рамках налоговых проверок, взыскания задолженности и других предусмотренных законом процедур. В отдельных случаях потребуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа.

Главное отличие цифрового рубля заключается в объеме технической информации, доступной по запросу. Если по традиционным банковским счетам ФНС уже может получать сведения об остатках и движении средств, то для цифрового рубля к финансовым данным добавляется подробный цифровой след.