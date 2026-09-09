Samsung Galaxy A37 и Galaxy A35 получили свежее обновление One UI

В течение нескольких дней прошивка доберется до всех стран

Samsung начала распространять августовское обновление программного обеспечения для Galaxy A37. Новая прошивка имеет номер сборки A376EXXS5A2H5. О выходе обновления сообщил инсайдер Tarun Vats.

Следом обновление добралось и до Galaxy A35. Для него опубликованы сборки A356EXXSBDZH1 и A356EODMBDZH1.

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Речь идет о плановом обновлении программного обеспечения с исправлениями ошибок. Никаких новых функций эти прошивки не добавляют.

Изначально прошивки вышли в Индии, в течение ближайших дней они должны добраться до других стран.