В Россию везут всё больше машин в обход официальных импортёров. Это основной канал поставок Mazda CX-5, Nissan Qashqai и Toyota RAV4

Таким же образом в Россию попадают Changan Qiyuan Q05 и Changan Qiyuan A06

Авто и транспортMazdaNissanToyota

Альтернативный импорт стал основным каналом ввоза новых легковых автомобилей в Россию. В августе 2026 года по этой схеме в страну ввезли 22,2 тыс. машин — 59% от общего импорта новых легковых автомобилей через официальных импортеров.

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Источник изображения: Toyota

В годовом выражении альтернативные поставки выросли сразу на 69%. Таким образом, больше половины всех новых импортируемых автомобилей теперь попадает на российский рынок минуя официальных дистрибьюторов производителей.

Абсолютным лидером альтернативного импорта в августе стал Mazda CX-5: за месяц в Россию ввезли 3271 новый кроссовер — более чем втрое больше, чем Nissan Qashqai (второе место, 954 ед.).

Высоким спросом пользуются и автомобили Toyota. В августе альтернативным способом импортировали 872 новых RAV4 и 850 единиц Highlander.

Далее перечень выглядит так:

  • 5 место: Changan Qiyuan Q05 — 661 шт.;
  • 6 место: Volkswagen Tharu — 663 шт.;
  • 7 место: Changan Qiyuan A06 — 540 шт.;
  • 8 место: Kia Seltos — 534 шт.;
  • 9 место: Zeekr 8X — 497 шт.;
  •  10 место: Audi Q3 — 436 шт.
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