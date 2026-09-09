«Нам доступ просто закрыли». «ВКонтакте» заблокировала Kate Mobile — популярный альтернативный клиент перестал работать

«ВКонтакте» ввела лимит в 100 млн API-запросов в месяц для верифицированных партнеров — Kate Mobile исчерпал бы этот лимит за 1,5 дня

Популярный сторонний Android-клиент социальной сети «ВКонтакте» Kate Mobile лишился доступа к сервисам платформы. Об этом разработчики приложения сообщили в своем официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Похоже сегодня ВК полностью закрыл нам с вами доступ. Они предупреждали что с 7 сентября доступ для приложений станет платным dev.vk.com/ru/rules. Мы у них переспросили, что это значит, куда и сколько платить. Пока что нам ничего не ответили. Видимо платный доступ - это для других. Нам доступ просто закрыли. Пожалуйста спрашивайте у ВК что это значит, мы тоже не понимаем, чего они хотят», — сказано на страничке Kate Mobile в VK.

На форуме 4PDA команда подробнее описала масштаб проблемы. Согласно новым условиям, для верифицированных партнеров предусмотрен лимит в 100 млн API-запросов в месяц. По оценке разработчиков Kate Mobile, при существующей аудитории приложения такой объем мог быть исчерпан примерно за полтора дня.

При этом существенно снизить количество запросов, по утверждению команды, технически невозможно. Часть информации можно хранить в локальном кэше смартфона и не запрашивать повторно у серверов VK, однако это не работает для операций, которые должны выполняться в реальном времени.

В качестве примера разработчики приводят отправку личных сообщений через метод messages.send. По их подсчетам, даже одни только запросы на отправку сообщений примерно вдвое превышают установленный месячный лимит. Кэширование в этом случае принципиально невозможно, поскольку каждое новое сообщение необходимо передать серверу.

Команда Kate Mobile считает, что новые ограничения фактически делают работу крупных неофициальных клиентов невозможной. Разработчики интерпретируют это как стремление платформы отказаться от сторонних приложений, а не просто монетизировать использование API.

Отключение вызвало активную реакцию многолетних пользователей Kate Mobile. В комментариях многие называют произошедшее «концом эпохи» и благодарят разработчиков за поддержку приложения, которое ценили за небольшой размер, быстродействие и более лаконичный интерфейс по сравнению с официальным клиентом VK.

Kate Mobile на протяжении многих лет оставался одним из наиболее известных альтернативных Android-приложений для доступа к «ВКонтакте».