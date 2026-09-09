Фотофлагман Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую за три недели до анонса

Honor Magic9 Pro Max показали вживую в зеленом цвете. Флагман получит цельнометаллический корпус, обновленные рамку и заднюю панель, а также новый круглый блок камер.

При создании камеры компания вдохновлялась кинокамерой ARRIFLEX 35 — одной из первых моделей ARRI. Honor также сотрудничает с ARRI в области обработки изображений, обещая вывести мобильную съемку но новый уровень.

Magic9 Pro Max получит две 200-Мп камеры: основную с сенсором 1/1,28 дюйма и перископический телеобъектив с сенсором 1/1,4 дюйма. Для съемки также подготовят профессиональную рукоятку и два телеконвертера — G200 с фокусным расстоянием 200 мм и G500 на 500 мм.

Официальная презентация серии Honor Magic9 состоится 28 сентября.