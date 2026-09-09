Экран 5,38 дюйма, камера Leica 200 Мп, 6000 мАч и всего 5 мм толщины. Xiaomi 18 Fold по прочности не уступает моноблокам

Глава Xiaomi Лу Вейбинг раскрыл новые подробности о складном смартфоне Xiaomi 18 Fold. По его словам, устройство получит шарнир Xiaomi Dragon Bone нового поколения с трехступенчатой конструкцией и полностью герметичной защитой. Корпус выполнен из алюминиевого сплава 7-й серии, что должно повысить жесткость и устойчивость аппарата к повреждениям.

Для защиты экрана компания использует стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, дополненное двухслойным ультратонким стеклом UTG. В конструкции также применены органические гибкие изоляционные материалы, повышающие ударопрочность складного дисплея.

Заявленная устойчивость к падению достигает 1,2 метра, а средняя глубина складки на экране не должна превышать 30 мкм.

Xiaomi утверждает, что по прочности 18 Fold максимально приблизился к обычным флагманским смартфонам в моноблочном корпусе.

Ранее мы сообщали о начале приёма предварительных заказов, продажи стартуют 10 сентября.