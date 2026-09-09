Ростех запустил первый российский промышленный маркетплейс

Госкорпорация «Ростех» запустила единый портал для продвижения отечественной гражданской продукции на российском рынке — PCAT.ru. Изначально сайт был запущен в начале 2025 года для продвижения продукции холдинга «Росэл», который выступает оператором платформы. Теперь платформу масштабировали на все организации Ростеха, выпускающие гражданскую продукцию.

Портал позволяет представлять свои изделия, искать готовые решения и строить производственные цепочки. Например, сервис ускоряет поиск российских поставщиков по программам импортозамещения, заявили в Ростехе. Сейчас каталог платформы включает более 1250 готовых продуктов, 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Площадка объединяет более 180 предприятий и научных организаций.

Портал интегрирован с сервисом «Банк технологий» и сервисом поиска альтернативных поставщиков Москвы, что ускоряет подбор российских производителей сырья, материалов и комплектующих для импортозамещения. Кроме того, соглашения с субъектами РФ открывают местным предприятиям доступ к федеральной кооперации, Такие возможности уже получили заводы Краснодарского края, Тверской, Тульской и Рязанской областей.

В Ростехе отмечают, что PCAT.ru — это первый промышленный маркетплейс, который позволяет в едином пространстве состыковать поставщиков и заказчиков и сформировать кооперацию под конкретные проекты. В госкорпорации ожидают, что в ближайшее время к решению присоединятся другие российские компании.